NEW YORK (Dow Jones)--Die Finanzminister und Zentralbanker der G7, angeführt von Finanzminister Steven Mnuchin und dem Fed-Chef Jerome Powell, werden am Dienstag eine Telefonkonferenz abhalten, um über die Risiken des Coronavirus und mögliche Reaktionen zu diskutieren. Es wird erwartet, dass im Anschluss eine Erklärung in einem Kommuniqué folgt, aber ein nicht namentlich genannter Beamter teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass der Entwurf keine Einzelheiten über koordinierte Zinssenkungen oder fiskalische Anreize enthalten werde.

Die Telefonkonferenz soll gegen Mittag (MEZ) stattfinden. Am Montag hatte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire angekündigt, dass die Finanzminister der sieben führenden Industrieländer (G7) über eine abgestimmte Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie sprechen werden. "Es wird eine konzertierte Aktion geben", sagte Le Maire im Fernsehsender France2 laut einer von dem Sender veröffentlichten Aufzeichnung.

Nun twitterte Le Maire, dass er am Dienstagmorgen ein "sehr positives Gespräch" mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) über die wirtschaftliche und finanzielle Reaktion auf das Coronavirus geführt habe. "Wir wollen eine starke und koordinierte Reaktion auf der Ebene der Eurozone und der G7", twitterte Le Maire.

March 03, 2020

