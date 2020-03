Twitter hat einen neuen Großaktionär: Paul Singer beteiligt sich mit seiner Investmentgesellschaft Elliott Management mit über einer Milliarde Dollar an Twitter. Das führte am Montag zum Kursfeuerwerk von rund acht Prozent. Aber nicht der Einstieg selbst sorgt für Euphorie unter den Anlegern, sondern die erste lautstarke Forderung des Investors.Der aktivistische Investor erwirbt 3,5 Prozent am Gesamtunternehmen. Seinen gewonnen Einfluss will Singer nutzen, um CEO und Mitgründer Jack Dorsey zu feuern.

