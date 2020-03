Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat gefordert, die Produktion dringend nötiger Medikamentenwirkstoffe teilweise nach Europa zurückzuverlagern, weil die Engpässe bei den zu großen Teilen in China produzierten Stoffen wegen der Coronavirus-Epidemie zunehmen. "Wir sehen ja die Zunahme der Engpässe schon seit zehn Jahren, und Corona wird die Situation verschlechtern", sagte Lauterbach im ARD-Morgenmagazin. Er ging davon aus, dass die Epidemie nach einem Rückgang im Sommer "verstärkt zurückkommt" und sich die Engpässe zuspitzen.

"Daher sollte ein Teil der Produktion gerade für unbedingt notwendige Wirkstoffe nach Europa, bevorzugt sogar nach Deutschland zurückverlagert werden", verlangte Lauterbach. "Das können wir auch in die Wege leiten." Man könne zum Beispiel bei den Rabattverträgen solche Lieferanten mit einer Abnahmegarantie bevorzugen, die in Europa produzierten. "Das ist rechtlich nicht leicht, aber es geht", sagte der SPD-Politiker, der forderte, dass die Regierung die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 für eine entsprechende Initiative nutzen sollte. Er werde "auf jeden Fall selbst mit dafür sorgen, dass wir das Thema nicht fallen lassen", kündigte Lauterbach an.

