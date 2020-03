München (ots) - Die erfolgreiche ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" startet mit drei neuen Filmen ins Jahr 2020: Am 6., 13. und 20. März, jeweils um 20:15 Uhr, zeigt Das Erste die Fortsetzungen, in denen die Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) versucht, ihr privates Leben auf der Insel Rügen und die Verantwortung für ihre Patienten in Einklang zu bringen. Nicht ganz ohne Hindernisse: Nora wird persönlich von einer alten Liebesgeschichte eingeholt und auch mit Neu-Kollege Dr. Hannes Stresow (Benjamin Grüter) läuft es noch nicht ganz rund. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt ihr dafür aber nicht, denn ein Freundschaftskonflikt, ein Betrugsskandal und Patienten mit rätselhaften Symptomen stellen die Ärztin ohne Doktortitel und ihr Team vor kräftezehrende Herausforderungen.Das Erste zeigt die neuen Filme "Praxis mit Meerblick" an drei aufeinanderfolgenden Freitagen:"Alte Freunde" am 6. März 2020 um 20:15 Uhr"Sehnsucht" am 13. März 2020 um 20:15 Uhr"Familienbande" am 20. März 2020 um 20:15 Uhr Online first in der Mediathek sind die Filme jeweils mittwochs in der Ausstrahlungswoche ab 20:15 Uhr verfügbar."Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin GmbH im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzentin ist Heike Streich, Producerin Marie Ebenhan. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa, Sascha Schwingel und Christoph Pellander (ARD Degeto).Die Pressemappe zu den drei Filmen finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Weitere Informationen und Zusatzmaterial unterhttps://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ undhttps://www.instagram.com/ard_degeto/ Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam ThieserTel.: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deREAL FILM Berlin, Vanessa KarraschTel.: 040 / 66 88 4802, E-Mail: v.karrasch@studio-hamburg.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4535994