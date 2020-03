Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit satten Kursaufschlägen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.856,06 Punkten nach 2.778,68 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein deutliches Plus von 77,38 Punkten bzw. 2,78 Prozent. Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich mit klaren Zugewinnen. Marktbeobachter begründeten die Aufschläge mit den sehr starken Vorgaben der US-Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...