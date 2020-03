Original-Research: B-A-L Germany Vz. - von Sphene Capital GmbHEinstufung von Sphene Capital GmbH zu B-A-L Germany Vz.Unternehmen: B-A-L Germany Vz. ISIN: DE000A2NBN90Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 03.03.2020 Kursziel: EUR 2,50 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 11.11.2019, vormals Sell Analyst: Peter HaslerErfolgreiche Kapitalerhöhung und neuer Ankeraktionär B-A-L Germany hat die angekündigte Kapitalerhöhung von 400.000 Stammaktien erfolgreich durchgeführt. Gezeichnet wurden die Aktien von der Münchner Beteiligungsgesellschaft ISURUS UBG, die mit einem Drittel der Stimmrechte nun zu den größten Einzelaktionären der Gesellschaft zählt. In den kommenden Wochen rechnen wir mit einem anhaltend positiven Newsflow. Zunächst wird B-A-L Germany wie angekündigt eine Sachkapitalerhöhung durchführen, bei der ein Immobilienpaket mit 2.000 m² vermieteter Fläche in die Gesellschaft eingebracht werden wird. Anschließend gehen wir davon aus, dass das bislang unverschuldete Unternehmen weitere Liquidität durch eine ordentliche Kapitalerhöhung der Vorzugsaktien sowie durch die Aufnahme von Fremdkapital einsammeln wird. Damit sollte die Guidance, in die Gewinnzone einzudringen, erreicht werden. Wir bestätigen dementsprechend unser Buy-Rating für die Aktien der B-A-L Germany sowie unser aus einem fundamentalanalytischen Wertschöpfungsmodell abgeleitetes Kursziel von EUR 2,50 je Aktie.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20179.pdfKontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.