Mumm kompakt - Gegenbewegung nach globalem Aktienmarkt-Kollaps

In China werden schon seit Wochen alle geld- und fiskalpolitischen Register gezogen, um die Situation rund um Corona zu stabilisieren. IWF und Weltbank wollen ärmere Staaten unterstützen. Die US-Notenbank Fed achtet auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie, wobei spätestens in der März-Sitzung eine Leitzinssenkung um mindestens 25 Basispunkte fest erwartet wird. Die japanische und die britische Notenbank kündigten an, ihren Beitrag zur Sicherung der finanziellen Stabilität zu leisten. Der deutsche und der französische Finanzminister versichern Ihre Bereitschaft, "falls nötig, entschlossen einzugreifen".

Den vollständigen Artikel lesen ...