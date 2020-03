Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, hier liegt das nächste Kursziel

Probleme in China wegen einer immer weiter steigenden Anzahl von Corona-Infektionsfällen und eine entsprechende Umsatzwarnung haben die Aktie von Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) zuletzt stark in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem Apple an der Börse Mitte Februar ein neues Allzeithoch bei 301 Euro markierte, brach der Kurs bis Ende Februar in der Spitze um 23 Prozent auf 231 Euro ein.

Neue Aufhol-Rallye

Doch im Anschluss startete der iPhone-Konzern eine neue Aufhol-Rallye. Dabei verzeichnete die im Dow Jones notierte Aktie am Montag einen kräftigen Zuwachs von rund 7 Prozent und startete am Dienstag an der Frankfurter Börse mit einem weiteren Plus von über 3 Prozent in den Handel.

