Dieter Zang (53) hat die Geschäftsführung bei dem Druckchemikalienhersteller PCO Europe B.V., Etten-Leur, Niederlanden, übernommen. Er löst in dieser Position Stefan Schülling ab, der zum 01.03.2020 in den Vorstand der Epple Druckfarben AG gewechselt ist und dort für Vertrieb und Finanzen verantwortlich zeichnet. Die Epple Druckfarben AG ist seit August 2018 an PCO Europe B.V. beteiligt. PCO Europe will sein Know-how und Produktportfolio strategisch effizient in die Epple-Gruppe integrieren. Das Ziel ist ein breiteres und optimiertes Produktangebot der Epple Druckfarben AG. Die Voraussetzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...