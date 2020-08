München (ots) - Spätestens zum 1. November 2020 wird Dieter John an die Spitze des in Deutschland und Österreich tätigen Immobiliendienstleisters PlanetHome rücken. Seine Ziele: den bisherigen Erfolgskurs nicht nur fortsetzen, sondern signifikant beschleunigen.Dieter John tritt seine Position bei PlanetHome in einer Phase an, in der das Unternehmen trotz des von Covid geprägten ersten Halbjahres 2020 steigende Umsatzzahlen erzielt hat. Für den neuen CEO ist dies ein Ansporn für die Zukunft: "Der Wachstumskurs der Vergangenheit gibt uns Recht. Das Geschäftsmodell von PlanetHome ist einzigartig, wir verfügen über diverse Alleinstellungsmerkmale am Markt. Unser Ziel ist, deutlich stärker als der Markt zu wachsen."John zu seinen Plänen: "PlanetHome besitzt noch enorme Potenziale, die wir gemeinsam weiterentwickeln und heben werden. Im Zusammenspiel unserer hochqualifizierten, engagierten Mitarbeiter mit maßgeschneiderter, modernster Technologie können wir die völlig zurecht hohen Ansprüche unserer Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette bestens erfüllen. Das wird unser Anspruch sein - und dem wollen wir auch gerecht werden. In allem was wir tun!".Durch seine bisherige Position als Chairman des Operations Committee hat Dieter John bereits detaillierte Einblicke in das Unternehmen erhalten. Darüber hinaus verfügt er über langjährige, nationale und internationale Top-Managementerfahrung als CEO, CRO und CFO in namhaften Unternehmen wie Airbus, Bombardier und Eurocopter. Dabei konnte er auch nachweisbare Erfolge in den Bereichen strategische Neuausrichtung, Transformation und nachhaltige Performancesteigerung von Unternehmen erzielen. Dieter John ist zur Zeit noch bei AERO Vodochody AEROSPACE unter Vertrag, die er erfolgreich restrukturiert und zum Exit geführt hat.Die Geschäftsleitung von PlanetHome - bestehend aus Ludwig Wiesbauer (CSO), Barbara Phélippeau (CPO) und Christoph Sonntag (CFO) - wird direkt an Dieter John berichten. Ebenso wie Thomas Lippert (Leiter Finanzierung), Nora Huber (GF Österreich) und Erich Michalczyk (Leiter Recht/Compliance).Pressekontakt:Planet HomeAntje KöhnT +49 (89) 76774 338E antje.koehn@planethome.comPlanetHome GroupFeringastraße 11 | 85774 Unterföhringwww.planethome.comOriginal-Content von: PlanetHome Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110998/4689158