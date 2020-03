Von William Boston

BERLIN (Dow Jones)--Die Auswirkungen des Coronavirus haben in den ersten Monaten in China den Absatz von BMW deutlich beeinträchtigt. Außerhalb Chinas spüre BMW bisher aber keinerlei Effekte, sagte CEO Oliver Zipse während einer Telefonkonferenz mit Journalisten am Dienstag.

Im weltgrößten Automarkt China habe es im Februar einen deutlichen Effekt gegeben, im März dürfte sich diese Entwicklung fortsetzen, aber wohl etwas milder. Das bedeute aber nicht, dass es für das gesamte Jahr kein Wachstum geben werde. "Es ist noch zu früh, um das zu sagen", ergänzte Zipse.

Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit gebe es bei dem Münchener Premiumautohersteller bisher nicht. Die Versorgung der Produktion sei für die nächsten drei Wochen gesichert.

