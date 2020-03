Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenbeginn ließ sich die Lage an den Finanzmärkten noch immer nicht beruhigen, so die Analysten der Helaba.Von Erholung oder gar Entwarnung könne schon gar nicht gesprochen werden. Die teilweise sprunghaften Anstiege der Infektionszahlen außerhalb Chinas würden zur Vorsicht mahnen. Bisher seien die veröffentlichten Stimmungsbarometer in der Eurozone und größtenteils auch in den USA solide ausgefallen, während in Asien, insbesondere in China, Einbrüche auf historische Tiefs vermeldet worden seien. Es stehe zu befürchten, dass die wirtschaftliche Entwicklung auch in den westlichen Industrienationen Schaden nehme. Hier sei Italien an erster Stelle zu nennen, denn dort breite sich das Virus stark aus und belaste das öffentliche Leben. ...

