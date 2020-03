Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer hält trotz konjunktureller Sorgen wegen des Coronaviruses nichts von einer Abkehr vom ausgeglichenen Haushalt. "Wir wissen ja, dass es den Sozialdemokraten schwer fällt, die schwarze Null sozusagen aufrecht zu erhalten, keine Schulden zu machen. Konjunkturprogramme sind ja sozusagen in der Genetik der Sozialdemokratie und der Linken dauerhaft verankert", erklärte der CDU-Politiker.

"Wir haben weitgehend Vollbeschäftigung. Die konjunkturelle Lage in Deutschland ist keinesfalls beunruhigend. Und infolgedessen gilt das, was für die Behandlung des Coronavirus insgesamt betrifft: Ruhe bewahren. Keep cool and carry on. Keine Hektik, auch nicht in wirtschafts- und finanzpolitischer Hinsicht."

Ökonomen wie Marcel Fratzscher vom Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) haben die Bundesregierung dazu aufgefordert, die schwarze Null nicht um jeden Preis zu halten, sondern bei einer Abkühlung der Konjunktur mit höheren Investitionen zur reagieren.

