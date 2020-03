Thermo Fisher bietet Aktionären des Biotech-Unternehmens Qiagen 39 Euro je Anteilsschein, will das Gendiagnostik- und Biotechunternehmen für rund zehn Milliarden Euro schlucken. Der Kurs der Qiagen-Aktie hat nach vorbörslichen Gewinnen im Handel heftig reagiert, springt aktuell in Richtung des Übernahmeangebots hoch. Qiagen-Aktionäre haben nun Gewissheit. Waren es zunächst Gerüchte und Spekulationen, herrscht jetzt Klarheit: Nach einigem Ringen will der US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific ...

