Denn die Mehrheit der Gläubiger hat heute den Sanierungsplan, der eine Quote von 20 Prozent vorsieht, angenommen, teilten KSV1870, AKV und Creditreform am Dienstag mit. Voraussetzung war eine Kapitalspritze über 6 Mio. Euro von der b.e. imaging, der EOSS Technologies Holding und der Wirtschaft Burgenland GesmbH. Die Sanierungsplanquote soll innerhalb von zwei Jahren fließen, davon eine 5-prozentige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...