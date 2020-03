Original-Research: DEAG Deutsche Entertainment AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu DEAG Deutsche Entertainment AGUnternehmen: DEAG Deutsche Entertainment AG ISIN: DE000A0Z23G6Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.03.2020 Kursziel: 6,60 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik MarkmannKurzfristige Auswirkungen des Coronavirus scheinen überschaubar Wir haben unsere Gespräche mit dem Management hinsichtlich der Auswirkungen des Coronavirus und der weiteren Strategie im Bereich Ticketing sowie die Erkenntnisse der Präsentation DEAGs auf dem Hamburger Investorentag zum Anlass genommen, um unser Bewertungsmodell zu überarbeiten. Ticketvolumen soll mittelfristig 8 Mio. erreichen: Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat DEAG die Buy-and-Build-Strategie aktiv fortgesetzt und dadurch auch den Ticketing-Bereich signifikant gestärkt. Der Vorstand geht davon aus, dass über MyTicket in 2019 ca. 1,1 Mio. Tickets verkauft wurden (+60% yoy). Durch die Mehrheitsübernahme der UK-Ticketing-Plattform Gigantic Holdings Ltd. Ende Dezember 2019, die ebenfalls rund 1 Mio. Tickets pro Jahr vermittelt, wird DEAG die Anzahl der verkauften Tickets im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich mehr als verdoppeln (MONe: 2,5 Mio.). Neben dem zugekauften Ticketvolumen rechnen wir mit organischem Wachstum durch z.B. weitere Christmas Garden-Standorte sowie mit Synergieeffekten durch die anderen Akquisitionen, da auch hiervon zumindest ein Teil der Tickets zukünftig über MyTicket verkauft werden sollte. Darüber hinaus hat das Management avisiert, dass ab 2020 Ticketing-Verträge einiger Venues auslaufen, bei denen DEAG gute Chancen hat, die Ticketabwicklung zu übernehmen. Mittelfristig strebt das Unternehmen ein Ticketvolumen von 8 Mio. an. Aus den gewonnenen Erkenntnissen haben wir folgende Detailplanung für das Ticketing abgeleitet: [Tabelle] Wir gehen davon aus, dass DEAG im laufenden Jahr durch das erhöhte Volumen im Ticketing Erlöse von 6,9 Mio. Euro sowie ein EBITDA i.H.v. 1,9 Mio. Euro erwirtschaftet. Für die nächsten Jahre halten wir ein organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich 13,6% für realistisch. Da das Unternehmen z.B. durch die Zusammenarbeit mit SecuTix die Kostenbasis der Plattform u.E. nachhaltig reduziert hat, gehen wir von einem steigenden Margenniveau aus. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung des Ticketings im Konzernverbund sowie der insgesamt verbesserten Visibilität haben wir unsere durchschnittlichen Konzernmargenerwartungen (EBIT) leicht auf 6,3% angehoben (zuvor: 6,1%) und auch im Terminal Value ein nachhaltig höheres Margenniveau eingeplant (6,0% vs. zuvor 5,0%). Coronavirus dürfte Sentiment kurzfristig belasten: Der deutliche Kursrückgang der letzten Tage (-20,3%) dürfte zu großen Teilen an der Verunsicherung bzgl. der Verbreitung des Coronavirus in Westeuropa sowie der daraus entstehenden Auswirkungen auf Großveranstaltungen liegen. Inzwischen ist der Virus auch in den Kernmärkten DEAGs (Deutschland, UK und der Schweiz) angekommen. In der Schweiz wurden jüngst alle Großveranstaltungen ab 1.000 Personen abgesagt. In Deutschland hat am Freitag der Krisenstab der Bundesregierung bekanntgegeben, dass die Entscheidung hinsichtlich Genehmigung oder Verbot einer Großveranstaltung Sache der örtlichen Behörden und Veranstalter ist. Wenngleich beispielsweise mit der ITB in Berlin bereits eine erste Großveranstaltung abgesagt wurde, betrifft dies nach Angaben vom Management noch kein Event von DEAG. Aktuell sind daher noch keine negativen Auswirkungen auf die operative Entwicklung von DEAG zu spüren. So zeigen beispielsweise die vom Unternehmen jüngst durchgeführten internen Analysen zum Ticketverkauf noch keinen negativen Trend. Darüber hinaus hat DEAG im laufenden Jahr für Veranstaltungen bis Q3 bereits 2,2 Mio. Tickets verkauft (+10% yoy). Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass DEAG im Fall einer behördlich angeordneten Absage einer Veranstaltung durch eine Versicherung vor finanziellen Ausfällen geschützt ist. Da diese Art der Versicherung bei Live-Entertainment-Unternehmen geläufig ist, sind hierdurch auch keinerlei Mehrkosten zu erwarten. Hinsichtlich der Auswirkungen auf zukünftige Ticketverkäufe gehen wir aktuell davon aus, dass DEAG zumindest im März und April einen leichten Rückgang verspüren dürfte. Da das Jahresschlussquartal mit rund 40% vom Umsatz und Ergebnis jedoch am wichtigsten für die Gesamtjahresentwicklung ist, haben wir unsere Prognosen für das laufende Jahr vorerst nur leicht reduziert. Fazit: Das profitable Wachstum im Ticketing sollte das Margenniveau von DEAG sukzessive stärken. Für die Equity Story des Live-Entertainment-Dienstleisters sollte daher auch dieser Bereich zunehmend an Bedeutung gewinnen. Kurzfristig dürfte sich das Sentiment für die Aktie durch das Coronavirus etwas eintrüben. Für langfristig orientierte Investoren sehen wir die aktuelle Kursschwäche als attraktive Kaufgelegenheit. Dies wurde zuletzt u.E. auch durch diverse Directors Dealings vom Management sowie Aufsichtsrat untermauert (ca. 0,2 Mio. Euro). Nach Anpassung unseres Bewertungsmodells ergibt sich ein neues Kursziel von 6,60 Euro (zuvor: 6,10 Euro). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. 