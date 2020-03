Die paragon GmbH & Co. KGaA plant bei ihrer Tochtergesellschaft Voltabox den Stecker zu ziehen und prüft daher einen Verkauf ihrer Beteiligung am Batterietechnik-Spezialisten. Die Optionen reichen von einem Teilverkauf bis zu einem Verkauf der gesamten Beteiligung. paragon will die Erlöse in das automobile Kerngeschäft investieren. Derzeit hält paragon 60% des Aktienkapitals der Voltabox AG, die übrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...