LAY'S LANCIERT INTERNATIONALE KAMPAGNE FÜR 2020 IN PARTNERSCHAFT MIT DER UEFA CHAMPIONS LEAGUELay's, die Nummer-1-Snack-Marke weltweit, startet heute ihre Fußballkampagne 2020 mit einem prominent besetzten, energiegeladenen Werbespot, in dem drei echte Fußballgrößen antreten. Die Kampagne feiert die fortgesetzte Partnerschaft mit der UEFA Champions League, die bis 2021 läuft.In einem 60-Sekunden-Spot ist zu sehen, wie der sechsmalige Ballon d'Or Gewinner Lionel Messi, Weltmeister Paul Pogba und Lieke Martens, Europafußballerin (UEFA Women's Player) des Jahres 2017, nur wenige Sekunden vor Anpfiff von einem unmissverständlichen Geräusch ganz außerordentlich abgelenkt werden - das charakteristische Knistern einer Tüte mit Lay's Chips, die gerade von einem Fan geöffnet wird. In dem Moment, als im Stadion das verlockende Krachen des ersten Chips zu hören ist, schwenken alle Köpfe vom Spielfeld weg. Jeder im Stadion fühlt sich unwiderstehlich zu der appetitlichen Tüte hingezogen, und ein Rennen beginnt, hin zu den köstlichen Chips, während gleichzeitig die ersten Klänge von dynamisch-energiegeladener Swing-Musik im Stil der 50er-Jahre erklingen.Die Spieler wollen nicht außen vor bleiben und geben alles, um die verlockende Chipstüte zu erwischen. Pogba sprintet über das Spielfeld und klettert über die Stadionreihen, Martens springt von ihrem Expertensessel und aus dem Studiofenster, und Messi gelingt es letztendlich, einen Chip zu erhaschen, während er dramatisch an einer Skycam im Stadion baumelt.Lionel Messi erklärt: "Es ist fantastisch, auch bei der diesjährigen Lay's Kampagne dabei zu sein. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Lay's zusammen, und sie schaffen es immer, sämtliche Erwartungen zu übertreffen. Die Idee, von einer Skycam zu hängen, um eine Tüte Lay's zu erwischen, ist definitiv ein origineller Stunt".Lieke Martens sagt: "Die Dreharbeiten für den Lay's Werbespot waren eine tolle Erfahrung. Lay's, steht für Spaß und Spiel, etwas, das meiner Meinung nach wirklich zum Fußball dazugehört. Ich freue mich, in auch weitreichender mit von der Partie zu sein, und hoffe, dass die Kampagne den Fans gefällt".Paul Pogba kommentiert: "Ich war begeistert, zum ersten Mal bei der Lay's Fußballkampagne mitmachen zu können. Es ist eine witzige, unbeschwerte Form der Werbung, und ich liebe die Musik, die während des Spots läuft. Ich tanze ja sogar ein bisschen, wenn es mir gelingt, als Erster einen Chip zu erwischen!"Zusätzlich zum Werbespot hat Lay's einige exklusive Momente am Set mit jedem der Fußballspieler eingefangen. Das hinter den Kulissen gefilmte Videomaterial beweist, dass selbst ein herrenloser Fußball nicht von einer Tüte mit leckeren Lay's ablenken kann.Lay's wird zusätzlich seine kultigen Tüten mit Sondereditionen im UEFA Champions League-Design transformieren, wobei es für jeden der Fußballstars ein eigens gestaltetes Design in limitierter Auflage gibt.Sebnem Erim, Vice President, Marketing, Global Foods, PepsiCo kommentiert: "Wir wissen, dass sowohl Lay's als auch Fußball die Menschen einfach immer zusammenbringen. In diesem Jahr wollten wir die Dynamik verstärken und zeigen, was passieren kann, wenn eine Tüte Lay's Chips ein ganzes Stadion bei einem UEFA Champions League-Match zusammenbringt. Diese Kampagne rückt die Qualitäten von Lay's in den Vordergrund und zeigt, wie weit die Leute und selbst Weltklasse-Fußballer gehen, um den beliebtesten Snack der Welt in die Finger zu bekommen!"Neben zu den neuen, kommerziell im Handel erhältlichen und limitierten Lay's Tüten wird es neue, spielerspezifische POS-Materialien sowie Social Content und OOH-Unterstützung für die Kampagne geben. Machen Sie mit unter LaysUnited.