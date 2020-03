Die deutsche Börsenaufsicht BaFin hat eine Investorenwarnung zum Krypto-Unternehmen VIVAEXCHANGE OÜ und der Webseite www.exw-wallet.com veröffentlicht. Das Unternehmen mit Sitzt in Estland habe weder eine Erlaubnis zum Erbringen von Zahlungs- und Finanzdienstleistungen noch zum Betreiben von Bankgeschäften in Deutschland. In einer Warnung der BaFin vom 28.02.2020 vor unerlaubten Geschäften heißt es: ...

