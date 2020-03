Bitte lassen Sie sich nicht anstecken! Nicht vom Coronavirus und nicht von der Untergangsstimmung an den Börsen. Das Coronavirus wird uns noch einige Zeit beschäftigen, doch die Börsen laufen den Ereignissen stets voraus. Genau in solchen Panikphasen haben sich jedoch in der Vergangenheit eine ruhige Hand und die Konzentration auf defensive Investments stets ausgezahlt. Zunächst...

