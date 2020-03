PRO DV AG: vorläufige Geschäftszahlen für 2019DGAP-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis PRO DV AG: vorläufige Geschäftszahlen für 201903.03.2020 / 11:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRO DV AG - vorläufige Geschäftszahlen für 2019Dortmund, 03. März 2020Die PRO DV AG (ISIN DE0006967805 / WKN 696780) erzielt für das Geschäftsjahr 2019 gemäß den vorläufigen Berechnungen bei Umsatzerlösen in Höhe von 2.579 TEUR (Vorjahr: 3.115 TEUR) ein EBIT von 35 TEUR (Vorjahr: 86 TEUR).Während im ersten Halbjahr 2019 der Strategiewechsel eines Großkunden mit dem kurzfristigen Stopp eines langfristig angelegten Projektes noch ein negatives EBIT (-37 TEUR) bedingte, bestätigt das deutlich bessere EBIT des zweiten Halbjahres 2019 (+72 TEUR) die nachhaltige strategische Ausrichtung der Gesellschaft.Der deutlich gesteigerte Auftragseingang in Höhe von 3.444 TEUR (Vorjahr: 2.619 TEUR) und der Auftragsbestand zum Geschäftsjahresende in Höhe von 2.106 TEUR (Vorjahr: 1.259 TEUR) bekräftigen die positive Entwicklung.Der Geschäftsbericht 2019 wird am 18. März 2020 veröffentlicht.Der VorstandÜber PRO DV Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Businesslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN 696780/ ISIN DE0006967805) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Köln. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für die Branchen Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Versicherungs- und Finanzwirtschaft, die Industrie sowie die Öffentliche Verwaltung realisiert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Geschäftsprozess-, IT-Architektur-, Projekt- und Sicherheitsmanagement. PRO DV zählt namhafte Unternehmen und Organisationen zu seinen Auftraggebern, u. a. zahlreiche Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, Bundes- und Landesministerien, Unternehmen aus dem Finanz- und Versicherungswesen, Telefonica, Vodafone, ThyssenKrupp, Telekom.Der Vorstand PRO DV AG Hauert 6 44227 Dortmund Telefon: +49 231 9792-212 Telefax: +49 231 9792-200 E-Mail: [1]office@prodv.de1. mailto:office@prodv.de - Diese Presseinformation ist zur Veröffentlichung freigegeben. Beleg erbeten. - Diese Presseinformation finden Sie im Internet unter www.prodv.deKontakt: Uwe Osterkamp Sprecher des Vorstands Telefon: 0231 9792-212 E-Mail: uwe.osterkamp@prodv.de03.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PRO DV AG Hauert 6 44227 Dortmund Deutschland Telefon: +49 (0)231 97 92-212 Fax: +49 (0)231 97 92-4212 E-Mail: ir@prodv.de Internet: www.prodv.de ISIN: DE0006967805 WKN: 696780 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 988225Ende der Mitteilung DGAP News-Service988225 03.03.2020 CET/CEST