Gerade hat das Gold-Silber-Ratio, welches wir am Freitag vergangener Woche betrachteten, den Wert von 95 erreicht. Dies bedeutet, dass man 1 Unze Gold in 95 Unzen Silber tauschen kann.In der Finanzkrise 2008/2009, noch bevor Silber zu seiner Aufholjagd gegenüber Gold ansetzte, betrug das Tauschverhältnis nur rund 90.Dabei ist Silber in vielerlei Hinsicht knapper als Gold. Dies geht zudem weit über eine charttechnische Attraktivität hinaus, schließt sich aber, wie folgender Chart zeigt, auch mit ein.

