Heidelberg (www.fondscheck.de) - Die Heidelberger Vermögensmanagement GmbH bündelt zum Jahresanfang die Kompetenzen in ihrer Geschäftsführung, so die Heidelberger Vermögensmanagement GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Martin Klein ist seit 31. Januar 2020 nicht mehr als Geschäftsführer bei Heidelberger Vermögen tätig. Seine Aufgaben übernehmen künftig Daniel Kolb, Geschäftsführer Marketing und Personal sowie Stephan Schmidt, der das Geschäftsfeld Recht und Finanzen verantwortet. ...

