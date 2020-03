Nach Zahlenvorlage legte der Konzernumsatz im vierten Quartal 2019 auf 511,8 Mio. Euro und somit 39,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Das bereinigte EBITDA für die HelloFresh Gruppe lag im Schlussquartal 2019 bei EUR 38,6 Mio., womit der Kochboxenversender das dritte Quartal in Folge ein positives bereinigtes EBITDA ausweisen kann. Der Konzernumsatz belief sich auf EUR 1.809,0 Mio. Euro, das bereinigtes EBITDA belief sich auf EUR 46,5 Mio. Euro und entspricht einer Marge von 2,6 ?Prozent. Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die HelloFresh Gruppe ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 22-27 ?Prozent sowie eine bereinigte EBITDA Marge zwischen 4,0- 5,5 ?Prozent.

Aktionäre bedankten sich in Form eines deutlichen Kurssprungs zurück in den seit August letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend direkt an die Kursmarke von rund 24,00 Euro. Damit notiert das Papier nur 1,55 Euro von seinen ...

