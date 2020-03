BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon SE baut im schwedischen Malmö ein geothermisches Kraftwerk, um die Stadt mit klimaschonender Erdwärme zu versorgen. Die Bohrungen sollen fünf bis sieben Kilometer tief ins Erdreich getrieben werden, wo Temperaturen von bis zu 160 Grad erwartet werden, erklärte der DAX-Konzern in Essen. Eon investiert in das Pilotprojekt nach eigenen Angaben 5,4 Millionen Euro, das schwedische Energieministerium hat 1,2 Millionen Euro zugesagt.

"Mit Tiefengeothermie erschließen wir eine neue Energiequelle, die eine erneuerbare Produktion langfristig sicherstellen kann", erklärte der schwedische Eon-Chef Marc Hoffmann. Die Technologie sei "eine der besten Lösungen für städtische Energiesysteme der Zukunft".

Einer der Projektpartner ist das finnische Energieunternehmen ST1, das in seinem Heimatland in Espoo zuvor die weltweit erste Bohrung für ein Tiefenwärmekraftwerk vorgenommen hatte. Derzeit laufen in Malmö die Testbohrungen, ab 2022 soll die neue Anlage in Betrieb gehen. Bis 2028 plant Eon in Malmö insgesamt fünf Geothermiekraftwerke mit einer installierten Leistung von jeweils 50 Megawatt thermisch. Die Stadt hat das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein.

March 03, 2020

