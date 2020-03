Lange hat es gedauert, nun steht der Verkaufspreis für das 300 Hektar große Gelände für die künftige Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla fest. Das Ergebnis des zweiten Gutachtens zum Verkehrswert habe eine Summe von 43,4 Millionen Euro ermittelt, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Dienstag mit. Das seien pro Quadratmeter 14,35 Euro. Das erste Gutachten hatte einen Preis von 40,91 Millionen Euro ergeben."Der Verkauf des Landesgrundstücks in Grünheide an Tesla ist weitgehend abgeschlossen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...