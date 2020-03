REDAVIA, ein weltweit führender Anbieter von kostengünstiger, zuverlässiger und sauberer Solarenergie für Unternehmen, feiert zehn Jahre Innovationen im Solarbereich. Dieses Jubiläum steht für ein Jahrzehnt kreativer Ingenieurtechnik und Kundenzufriedenheit.

REDAVIA wurde im Jahr 2010 gegründet mit der einfachen Vision von sauberer, erschwinglicher Energie und mit der Mission, Solarenergie als Schlüsselfaktor für eine nachhaltige Entwicklung zu nutzen. Erwin Spolders, der CEO und Gründer von REDAVIA, hat ein spezielles, modulares Konzept entwickelt, das die Kosten senkt und Unternehmen eine flexible, risikomindernde Solarenergielösung bietet.

Im Laufe von zehn Jahren hat REDAVIA dieses innovative Konzept zu einem kompletten Produktsortiment modularer Mietkauf-Solarlösungen ausgebaut. Die Plug-and-Play-Lösungen von REDAVIA lassen sich schnell installieren und problemlos wiederverwenden. Aus diesem Grund wählte das Team für die Produktreihe die Bezeichnung "Fast Track". Das Unternehmen startete zunächst mit seinem Hauptprodukt, der Fast Track Solaranlage für die Bodenmontage. Mittlerweile bietet es zusätzlich den Fast Track Solarcarport, die Fast Track Solaranlage für die Dachmontage und den Fast Track Energiespeicher an.

Diese Produkte bilden ein Portfolio von 65 Artikeln mit insgesamt 5463 kWp. REDAVIA bietet in Ghana, Kenia und Tansania 22 Kunden Dienstleistungen für die saubere, erschwingliche Energieerzeugung an. Damit können die Kunden ihre Kosten senken, ihre betriebliche Flexibilität steigern und die CO2-Bilanz ihres Unternehmens senken. In den vergangenen zehn Jahren konnten dank REDAVIA 3175 Tonnen Kohlenstoffemissionen eingespart werden.

"Im Blick auf die Zukunft freuen sich die Mitarbeiter von REDAVIA und ich darauf, Jahr für Jahr immer mehr Kunden diese Vorteile anbieten zu können", so Erwin Spolders, CEO und Gründer von REDAVIA. "Wir sind den Kunden und Geldgebern, die uns auf unserem bisherigen Weg begleitet haben, sehr dankbar. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin für sie tätig zu sein und künftig noch mehr Unternehmen innovative Energielösungen anzubieten."

Über REDAVIA

REDAVIA bietet Solarenergielösungen für Unternehmen in West- und Ostafrika. Das System von REDAVIA basiert auf einem vorkonfigurierten Modell, das einen kompletten Satz von Hochleistungssolarmodulen und elektrischen Komponenten beinhaltet. Die Solaranlage lässt sich leicht transportieren, aufstellen, skalieren und wiederverwenden. Unternehmen profitieren von einer kosteneffizienten, zuverlässigen und sauberen Energielösung, wobei nur minimale Anfangsinvestitionen bzw. technische Fähigkeiten erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.redaviasolar.com

