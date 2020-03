Hamburg (ots) - Schauspieler Hans Sigl verrät in einer exklusiven Videobotschaft, wie spannend die letzte Folge der aktuellen Staffel auch für ihn istZum Finale der 13. Staffel von "Der Bergdoktor" gibt es eine große Überraschung - sowohl für die Fans als auch für Hans Sigl selbst. Der Serienheld drehte nämlich zwei alternative Enden, wie er exklusiv auf goldenekamera.de verrät.Dort gibt es noch zwei weitere Videobotschaften von Hans Sigl für die Fans der Erfolgsserie, die 2019 die GOLDENE KAMERA in der Kategorie "Publikumswahl: Beliebteste Heimatserie" gewann. Aufgenommen hat sie der Star während eines Besuchs von HÖRZU am Set des nächsten Winterspecials in Ellmau. Zum einen kündigt er eine Veränderung für die kommende 14. Staffel an. Zum anderen erzählt er während einer Autofahrt vor der Kulisse des Wilden Kaisers seine ganz persönliche Geschichte zum ersten Auftritt in "Der Bergdoktor".Alle Informationen und Zitate nur bei Nennung der Quelle HÖRZU/goldenekamera.de frei.Pressekontakt:Redaktionelle Ansprechpartnerin:Melanie Kroiß, Redakteurin Aktuelles & Wissen, Tel. 040/554 47 22 85melanie.kroiss@funke-zeitschriften.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118758/4536318