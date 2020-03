Von Jason Douglas

LONDON (Dow Jones)--Der Gouverneur der Bank von England (BoE), Mark Carney, hat erklärt, dass die Zentralbanken und Finanzbehörden weltweit eine starke Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Virusepidemie vorbereiten. "Es ist vernünftig, eine Reaktion zu erwarten, die eine Kombination aus fiskalischen Maßnahmen und Zentralbankinitiativen umfasst", sagte Carney vor dem Finanzausschuss des britischen Parlaments.

Die Reaktionen mögen sich in Art und Zeitpunkt in den verschiedenen Ländern unterscheiden, aber das Ziel sei dasselbe: die Weltwirtschaft in einer potenziell herausfordernden Zeit zu unterstützen, sagte Carney. "Wir sind zuversichtlich, dass diese Maßnahmen - national als auch international - sowohl kraftvoll als auch zeitgerecht sein werden", sagte Carney.

Die Aussagen von Carney sind ein starkes Signal, dass die Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7) am Dienstag eine koordinierte Aktion ankündigen wird, um das Wachstum angesichts der Verbreitung des Virus anzukurbeln. Sie dürften auch dazu beitragen, die Erwartungen zu stützen, dass die Zentralbanken sich darauf vorbereiten, die Zinssätze zu senken und andere Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen des Virus zu ergreifen.

Die australische Zentralbank hat ihren Leitzinssatz schon auf ein Rekordtief gesenkt. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank diesen Monat folgen werden.

