Von Yang Jie

PEKING (Dow Jones)--Der Apple-Zulieferer Foxconn geht davon aus, dass sich die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die Beschäftigung in den Werken auf dem chinesischen Festland in den kommenden Wochen zunehmend verringert. Bis Ende März dürfte die Anzahl der Fabrikarbeiter in China zunehmen, kündigte die Foxconn Technology Group an. Sofern sich die Lage um das Coronavirus nicht verschlechtere, werde dann das saisonale Kapazitätsniveau wieder vollständig erreicht.

Foxconn hatte die Ferien zum chinesischen Neujahr, die im Januar begannen, wie andere Hersteller in dem Land wegen den Folgen des Coronavirus verlängert. In den vergangenen Wochen hatte der Hersteller die Fertigung wieder aufgenommen. Allerdings sorgten Logistikprobleme und eine zu geringe Anzahl an Arbeitern in den Werken dafür, dass die Produktionskapazität deutlich zurückblieb. Am Dienstag habe sie 50 Prozent des saisonalen Niveaus erreicht, sagte Foxconn-Chairman Young-Way Liu.

Foxconn baut in seinen Werken unter anderem das iPhone von Apple zusammen. Der US-Konzern hatte im Februar wegen Coronavirus-Epidemie eine Umsatzwarnung für das laufende Geschäftsquartal ausgesprochen.

Mitarbeit: Yoko Kubota

March 03, 2020 06:21 ET (11:21 GMT)

