Volkswagen hat mit dem ID 4 einen "konkreten Ausblick" auf sein erstes vollelektrisches und -vernetztes SUV gewährt. Nach Absage des Genfer Autosalons wurde das neue Fahrzeug ausschließlich im Webcast präsentiert. Auf 3 folgt 4 - das gilt auch bei Volkswagen, die nach der Vorstellung ihres ID 3 im September 2019 ihr bisher als ID Crozz bezeichnetes SUV in ID 4 umtauften. Das Kompakt-SUV soll schon in diesem Jahr in Produktion gehen. VW ID 4: Kompakt-SUV mit bis zu 500 Kilometer Reichwweite Wie Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer der Marke Volkswagen, ankündigt, werde analog zum ID 3 auch "der ID 4 ...

