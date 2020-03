München/Berlin (ots) - DAZN zeigt die komplette Saison 2020 der MotoGP-Weltmeisterschaft live- Das Rechtepaket gilt für Deutschland, Österreich und die Schweizund beinhaltet ebenfalls die Moto2, Moto3 und MotoE- DAZN überträgt die Trainings, Qualifiyings und Rennen- DAZN-Original "The Making Of" mit Marc Márquez auf Abruf DAZN verlängert mit einer der actionreichsten Rennserien der Welt! Auch in der kommenden Saison zeigt der Livesport-Broadcaster die MotoGP live in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Los geht's bereits am Wochenende vom 06. - 08. März mit dem Grand Prix von Katar aus Doha. Das Rechtepaket gilt für das Rennjahr 2020. Während Moto 2, Moto3 und Moto E in Katar fahren sollen, wurde das MotoGP Rennen in Katar sowie der komplette Grand Prix von Thailand aufgrund des anhaltenden Ausbruchs des Coronavirus abgesagt.Umfangreiches Rechtepaket inklusive Moto2, Moto3 und MotoEWie bereits in der vergangenen Rennsaison zeigt DAZN bereits am Freitag und Samstag die freien Trainings sowie die Qualifiyings der MotoGP, Moto2, Moto3 und der MotoE. Für die MotoGP wird dabei Motorsport-Urgestein Eddie Mielke das Geschehen von den Rennstrecken dieser Welt live kommentieren. Fans in Deutschland und Österreich fiebern natürlich besonders den heimischen Grands Prix auf dem Sachsenring (19. - 21. Juni 2020) und in Spielberg (14.- 16. August 2020) entgegen.DAZN-Original "The Making Of" mit Motorsport-Superstar Marc MárquezFür Fans bietet DAZN im Laufe der Saison noch ein ganz besonderes Highlight auf Abruf an. Marc Márquez hat sich für das DAZN-Original "The Making Of" vor die Kamera gestellt. Die intime Dokuserie, die bereits im vergangenen Jahr mit José Mourinho, Cristiano Ronaldo und Neymar für Begeisterung sorgte, ermöglicht dem Zuschauer einzigartige Einblicke in die prägenden Momente der Karriere des spanischen Superstars.Pressekontakt:Dominik Bethke, PR Manager, DAZN DACHDAZN GroupMail: PR-DACH@dazn.comOriginal-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133863/4536352