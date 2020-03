Anleger feiern heute mit einem Kursgewinn von +6,56% auf 23,55 Euro die Zahlen von HelloFresh (WKN: A16140) für 2019, die sie fest an die Wachstumsstory glauben lassen. Insgesamt 280 Millionen Mahlzeiten verschickte das Startup letztes Jahr. Inzwischen zählt man rund 3 Millionen Kunden.

Der Konzernumsatz stieg ebenfalls sprunghaft um 37,4 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 46,5 Millionen Euro, was einer Marge von 2,6 Prozent entspricht. Diese war auf Jahressicht damit erstmals positiv. HelloFresh-CEO und -Mitgründer Dominik Richter hat allen Grund zur Freude:

2019 war das bisher erfolgreichste Jahr für HelloFresh. Wir sind als Gruppe erstmals für das gesamte Jahr auf bereinigter EBITDA-Basis profitabel. Im US-Segment sind wir ebenfalls zum ersten Mal für das Geschäftsjahr auf bereinigter EBITDA-Basis profitabel ....

HelloFresh erobert den Markt

Die Zutaten für eine oder mehrere Mahlzeiten werden in sogenannten Kochboxen - in manchen Metropolen natürlich bereits (weitgehend) CO2-neutral - an die Haustür eines Kunden geliefert mitsamt Rezept. Und einfach soll die Zubereitung auch sein. HelloFresh wirbt dafür mit "Gelingt jedem. Schmeckt Jedem."

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper h3{ text-align:center; margin-bottom:20px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages{ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...