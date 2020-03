FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Mainfirst hat das Kursziel für Shop Apotheke von 52 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Daniel Grigat widmete sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie einer möglichen Fusion der Online-Apotheke mit dem Wettbewerber Zur Rose. Er sieht durch die gemeinsame Größe und die Marktposition Kostenvorteile. Die Shop-Apotheke-Aktie könnte sich im Falle eines Zusammenschlusses verdoppeln./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747

SHOP APOTHEKE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de