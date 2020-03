Und wieder ein neuer Rekord an der Wall Street! Diesmal aber anders: Mit einem Tagesgewinn von 1.324 Punkten im Dow Jones wurde der größte Punktegewinn jemals in der Geschichte des Index registriert und markiert damit ein vorläufiges Ende der Corona-Panik der Vorwoche. Strohfeuer, technische Reaktion, Naivität?Hintergrund dieser außerordentlichen Bewegung: die Zentralbanken stimmen sich in diesen Stunden ab ob es eine konzentrierte Gemeinschaftsaktion an der Zinsfront geben soll um den Negativeffekten aus der Coronakrise zu begegnen. Es wäre ein Novum, aber auch im Einklang mit der Art und Weise wie Notenbanken in den letzten Jahren immer wieder geholfen haben verunsicherte Märkte zu stützen. Noch ist nichts entschieden, aber aus unserer Sicht ist es ohnehin fraglich ob dies wirklich notwendig ist. Denn in unserer Erinnerung hat es noch nie eine solche Ausgangslage gegeben: Notenbanken die sich gegen eine Naturkatastrophe stellen, denn aus unserer Sicht ist das Coronavirus genau das.

Den vollständigen Artikel lesen ...