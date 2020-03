BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt an die Pharmabranche appelliert, Medikamente verstärkt auch in Europa zu produzieren. Man habe "dabei wieder gelernt, dass es natürlich sinnvoll und notwendig ist, dass in Europa Medikamente hergestellt werden, dass in Europa die entsprechenden Hilfsmittel hergestellt werden, die im Moment jedenfalls zum Teil nicht zur Verfügung stehen", sagte Göring-Eckardt am Dienstag in Berlin. Das sei zunächst ein Appell an die Wirtschaft. Es stelle sich aber auch die Frage, welche Standortvorteile man schaffen könne. Umzusteuern "macht sehr viel Sinn", sagte sie.



Lieferprobleme bei Arzneien sorgen unabhängig vom neuartigen Coronavirus immer wieder für Kritik. Zuletzt hatte es Warnungen gegeben, Antibiotika könnten im Zuge der Epidemie knapp werden. Die Wirkstoffe werden im großen Stil in China produziert, wo sich das Coronavirus rasant ausgebreitet hat. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte betont aber mit Blick auf das Coronavirus, es gebe "weder national noch europäisch Hinweise, die kurzfristig auf eine Einschränkung oder ein Erliegen der Arzneimittelversorgung hindeuten".



Göring-Eckardt forderte die Bundesregierung ferner auf, Firmen, die wegen Lieferengpässen, Krankheitsfällen oder abgesagten Veranstaltungen in Schwierigkeiten seien, sofort zu helfen, etwa mit Kurzarbeitsgeld und Liquiditätsprogrammen. "In einem nächsten Schritt kann man dann auch über Konjunkturprogramme reden", sagte sie. Darüber jetzt schon zu streiten, helfe aber nicht weiter. Die Grünen forderten seit Monaten, mehr zu investieren. "Das ist eine Grundsatzfrage"./ted/DP/stw