NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Ölkonzern Chevron will in den kommenden fünf Jahren 75 bis 80 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Finanziert werden soll das mit einer Begrenzung der Investitionen, einer besseren Kosteneffizienz und einem wachsenden Cashflow, wie das Unternehmen anlässlich einer Analystenkonferenz mitteilte. Margen- und Kostenverbesserungen sollen 2 Milliarden Dollar bringen.

March 03, 2020 07:07 ET (12:07 GMT)

