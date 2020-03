Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Die Aktie der Lufthansa setze sich mit Überschall-Geschwindigkeit an die Gewinnerliste im DAX, lege zeitweise um über zehn Prozent an Wert zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...