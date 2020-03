Bereits seit Frühjahr vergangenen Jahres stelle das Unternehmen, das zur Metal Engineering Division des Stahlkonzerns gehört, Schweißgeräte in Kooperation mit Selco her. In den kommenden Monaten soll Selco in die Marke Böhler Welding integriert werden, hieß es in einer Aussendung. Durch die Erweiterung des Portfolios um Schweißmaschinen könne voestalpine Böhler Welding - mit rund 2.300 Mitarbeitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...