Die Mobilität in den Städten verändert sich. Der individuelle Pkw wird zugunsten von Alternativen zurückgedrängt. Toyota hat mit dem i-Road ein rein elektrisches Fahrzeug entwickelt, das individuelle Mobilität mit einem Minimum an Energie- und Platzbedarf ermöglicht. Wir haben das wendige Dreirad in Berlin getestet. Erstmals präsentiert wurde der iRoad 2013 auf dem Genfer Autosalon. Toyota pries das ...

