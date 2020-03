Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzminister und Notenbankgouverneure der sieben wichtigsten Industrieländer (G7) haben sich nach telefonischen Beratungen über wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie lediglich auf eine Grundsatzerklärung, aber nicht auf konkrete Maßnahmen geeinigt. In der auf der Website des US-Finanzministeriums veröffentlichten Erklärung heißt es: "Angesichts des potenziellen Einflusses von Covid-19 (der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit) bekräftigen wir unsere Entschlossenheit, alle angemessenen Instrumente einzusetzen, um starkes, nachhaltiges Wachstum und eine Absicherung gegen Abwärtsrisiken zu erreichen."

Die Notenbankgouverneure bekennen sich in der Erklärung dazu, das jeweilige Mandat ihrer Notenbank zu erfüllen (Preisstabilität, Wachstum und Finanzstabilität), die Finanzminister stellen finanzielle Maßnahmen in Aussicht - wo erforderlich, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die Wirtschaft zu unterstützen. "Die G7-Finanzminister und Notenbankgouverneure sind bereit, weiterhin zu bei zeitnahen und effektiven Maßnahmen zu kooperieren", heißt es in der Erklärung abschließend.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2020 07:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.