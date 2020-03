Hongkong steht zwar nicht im Mittelpunkt der Corona-Virus-Epidemie. Doch der an China hängende Stadtstaat leidet wegen der starken Bande zum Festland und weil die Wirtschaft ohnehin wegen der vorangegangenen Bürgerproteste angeschlagen ist. Die Regierung reagiert jetzt. Jeder Bürger ab 18 Jahren erhält einmalig 10.000 Hongkong-Dollar. Landläufig wird so eine Aktion als Helikoptergeld bezeichnet. Es ist, als ob Bargeld einfach von der Luft aus abgeworfen wird. In der Volkswirtschaftslehre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...