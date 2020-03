Die Ankündigung von US-Präsident Trump jedem US-Bürger 1.000 Dollar zukommen zu lassen, drückte den Goldpreis im frühen Mittwochshandel in tiefere Regionen.US-Finanzminister Steve Mnuchin will zur Rettung der US-Wirtschaft ein Paket im Volumen von über 1.200 Milliarden Dollar schnüren. Den US-Aktienmärkten hat die Ankündigung erst einmal zu einer starken Erholung verholfen, der Goldpreis rutschte hingegen signifikant bergab. Doch nach wie vor herrscht bei physischen Edelmetallen in Form ...

