(shareribs.com) London 03.03.2020 - An der London Metal Exchange können Nickel und Aluminium am Dienstag weiter zulegen. Kupfer konsolidiert nach den jüngsten Kursgewinnen leicht. Chiles Minenminister rechnet mit einem höheren Kupferpreis. Trotz der schwachen chinesischen Konjunkturdaten zogen die Metallpreise am Montag kräftig an. Am Wochenende hatte Peking die offiziellen Einkaufsmanagerindizes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...