NEW YORK (Dow Jones)--Die 63 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Pharmakonzerns Allergan durch Abbvie hat eine wichtige regulatorische Hürde genommen. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, hat die EU-Kommission den Verkauf des Wirkstoffs Brazikumab an den Konkurrenten Astrazeneca genehmigt. Den Verkauf hatten die Brüsseler Kartellwächter zur Auflage für die Genehmigung der Fusion gemacht. In den USA müssen die Konzerne unterdessen noch warten.

Die zuständige US-Behörde FTC sei immer noch mit der Prüfung befasst, so die Unternehmen. Der ursprüngliche Plan, den Deal noch im Laufe des ersten Quartals 2020 abzuschließen, sei damit noch mehr zu halten. Sie gehen aber davon aus, dass die Genehmigung aus den USA früh im zweiten Quartal vorliegt.

March 03, 2020 09:07 ET (14:07 GMT)

