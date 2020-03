=== 00:30 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der University of Illinois *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Februar *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Essen *** 07:00 DE/Brenntag AG, Jahresergebnis (12:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis (10:00 PK in München), Garching *** 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 4Q, Kirchheim/Teck *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/ 0,0% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Jahresergebnis, Lehrte 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, ab 10:30 Sitzung des Digitalrates, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar Januar PROGNOSE: 51,2 zuvor: 51,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 1. Veröff.: 52,6 zuvor: 51,0 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 54,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 52,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,6 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 51,3 10:00 IT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/Innogy SE, ao HV, Essen *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 53,9 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm 12:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Unterrichtung des Bundestags-Finanzausschusses über aktuelle finanz- und steuerpolitische Themen, insbesondere zu Cum-Ex-Geschäften, Berlin 12:20 US/Navistar International Corp, Ergebnis 1Q, Chicago 12:45 DE/Bundesaußenminister Maas, PK nach Treffen mit Katars Außenminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. Regierungserklärung von Bundesgesundheitsminister Spahn zur Corona-Epidemie, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, Erfurt 14:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Klima-Roundtable, Berlin 14:00 EU/Finanzminister, Telefonkonferenz zu Corona-Virus *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +155.000 Stellen zuvor: +291.000 Stellen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,4 1. Veröff.: 49,4 zuvor: 53,4 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 55,5 Punkte *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an der Trauerfeier für die Opfer der Gewalttat in Hanau *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse - US/Ergebnis der Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur in den Bundesstaaten Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornien, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia sowie Demokraten im Ausland und American Samoa (Super Tuesday) - EU/Innenminister, Sondertreffen zur Lage an Griechenlands Grenzen, Brüssel - EU/Informelles Treffen der Verteidigungsminister (bis 5.3.), Zagreb ===

