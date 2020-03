Varta war in den vergangenen 15 Monaten der Star unter den Mid-Caps. Von rd. 35 ging es bis auf 128 €, am Freitag wurden daraus 64,50 €. Nichts hat sich geschäftlich geändert, aber alle wollten Kasse machen, soweit sie es noch konnten. Aber:



Damit stimmt die Bewertung jetzt einigermaßen. 2,7 Mrd. € Marktwert statt 5,14 Mrd. wie zuvor lassen sich mit dem Umsatz- und dem Produktportfolio sauber rechnen.



Varta ist mit seinen Kleinstbatterien/Akkus für alle elektronischen Produkte auf der sicheren Bahn. Es war lediglich die Übertreibung, die von vielen Analysten und Banken angeheizt wurde und zu bereinigen war.



