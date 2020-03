Berlin (ots/PRNewswire) - Die Taiwan Creative Content Agency (TAICCA, Behörde für kreative Inhalte Taiwan) trat auf der 70. Berlinale zum ersten Mal in den internationalen Filmmarkt ein, organisierte einen IP Showcase, um Inhalte aus Taiwan zu fördern, und kuratierte die Taiwan Cinema Night und den Pavillon der Insel auf der European Film Market (EFM). Um mehr Aufmerksamkeit auf junge taiwanesische Talente und ihre Werke zu lenken, organisierte die TAICCA bei den Filmfestspielen eine integrierte Kampagne, welche die inspirierende Lesung von TSAI zur Kinematografie und Filmkritiken von Variety und Screen zu seinem neuen Film "Days (Rizi)" beinhaltete.Die Berlinale zählt zu den am höchsten angesehenen Filmfestivals, und Filmemacher aus Taiwan feiern dort häufig die Premiere ihrer Werke, da das Festival genau so viel Wert auf Vielfalt und Gleichheit legt wie sie. Und dieses Jahr ging der Teddy Award, der offizielle queere Preis der Berlinale, an Direktor Ming Liang TSAI, der den Preis mit dem "besonders offenen, liberalen und toleranten Taiwan" teilte. Stolz erwähnte er auch, dass Taiwan letztes Jahr die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte und äußerte den Wunsch, dass mehr Länder diese akzeptieren. Nach "Spider Lilies" von Mei Ling CHOU und "Small Talk" von Huang Hui CHEN ist "Days (Rizi)" von Ming Liang TSAI, der in die engere Wahl für den Goldenen Bären kam, der dritte taiwanesische Film, der mit diesem Preis ausgezeichnet wird.Die TAICCA wählt verschiedene Inhalte für verschiedene IP-Märkte aus, um Exposition und Geschäftsgelegenheiten zu maximieren. Innerhalb eines Tages gab es über zehn Anfragen zur kommerziellen Zusammenarbeit mit "Days (Rizi)" unter Regie von Ming Liang TSAI, "Your Name Engraved Herein", produziert von Yu Ning CHU, und "The Teacher", der letztes Jahr mit dem Golden Horse Award für die beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde. Produktionsfirmen und Filmselektoren von Festivals versammelten sich am Taiwan-Pavillon, um nach LGBTQ-Filmen zu fragen, was zeigt, dass Werke, die in einer freien Gesellschaft produziert wurden, immer mehr internationale Anerkennung erhalten.Die TAICCA debütierte auf der Berlinale auf dem internationalen Filmmarkt, integrierte die kulturellen Ressourcen von Formosa, um den Taiwan-Pavillon zu kuratieren, und gestaltete die Taiwan Cinema Night aus einem neuen Blickwinkel neu. Die Eventlocation der Taiwan Cinema Night, "The Tunnel", ist eine in einem U-Bahnhof neu eingerichtete Lounge-Bar am berühmten Potsdamer Platz. Sie zeigt das Bestreben der TAICCA, dem internationalen Networking einen Hauch von Authentizität zu verleihen. Carlo Chatrian, Künstlerischer Leiter der Berlinale, besuchte die Cocktailparty und wurde von Filmemachern und Ausstellern aus Taiwan willkommen geheißen. Das Event vereinte Avantgarde-Stil mit industriellem Stil, was "charmant und typisch für Berlin" ist - Zitat von einem der Gäste.Um die Filmbranche von Taiwan zu fördern, brachte die TAICCA die drei Preisträger des TAICCA Original Award zur Taiwan IP Showcase in Berlin, erweitert die Gelegenheiten zur internationalen Kooperation und fördert interdisziplinäre Cross-overs. In der Zukunft wird die TAICCA die richtigen Projekte für jede Messe finden, um die besten Matchmaking-Ergebnisse zu gewährleisten. Die TAICCA arbeitet außerdem mit Screen zusammen, um der Welt junge Talente und Originalinhalte aus Taiwan vorzustellen.Die 70. Berlinale und die European Film Market endeten am 29. Februar 2020. Der Präsident der TAICCA, Ching Fang HU, sagte, dass die TAICCA sehr zufrieden ist, auf der Berlinale ihre internationalen Kooperationsmechanismen zu öffnen. Der Präsident der TAICCA, Ching Fang HU, sagte, dass die TAICCA sehr zufrieden ist, auf der Berlinale ihre internationalen Kooperationsmechanismen zu öffnen. Nach den Filmfestspielen wird die TAICCA eine Subvention für immersive Inhalte (Immersive Content Grant) bieten, um internationale Joint Ventures oder Co-Produktionen bei XR-Projekten zu unterstützen und die Insel als weltweites Zentrum der Innovation im Bereich Immersive Inhalte zu kennzeichnen.