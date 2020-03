Global Fashion Group SA (ISIN: LU2010095458) hat erstmals in der Firmengeschichte beim bereinigten EBITDA die Nullinie überschritten: PLUS 0,7 Mio EUR! Folgt man jetzt den großen Vorgängern wie amazon oder Zalando heisst es: Proff of concept. Es kann gelingen profitabel im Onlinegeschäft zu wachsen und mit Marktanteilen auch den Weg zur Profitabilität zu ebnen. Die Kundenzahl (aktive) wuchs im Q4 um 17% auf 13,1 Mio. und es wurden 23% mehr Bestellungen registriert (10,3 Mio.) Der Nettoumsatz stieg auf 417 mio EUR (plus 17,7%) - der Nettowarenumsatz (plus Marktplatz) stieg sogar um 23% auf 554 ...

