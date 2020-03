Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins für die größte Volkswirtschaft der Welt nach unten angepasst.Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik unerwartet rasch gelockert und den Leitzins gesenkt. Wie die Federal Reserve am Abend mitteilte, sinkt die Zielspanne Fed Funds Rate um 50 Basispunkte auf 1,00 bis 1,25 (zuvor: 1,50 bis 1,75) Prozent. Fed-Chairman Jerome Powell hatte bereits am vergangenen Freitag eine geldpolitische Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus in Aussicht ...

